Гражданам Украины советуют воздержаться от поездок в страны, где фиксируют распространение индийского штамма коронавируса (Дельта), который, по оценкам экспертов, легче распространяется и приводит к более тяжелым последствиям после заболевания.

Речь идет о четырех странах: Российская Федерация, Великобритания, Индия и Португалия.

— Из-за стремительного распространения нового, агрессивного штамма коронавируса SARS-CoV-2 Дельта, с целью защиты здоровья населения Украины и обеспечения контроля над эпидемической ситуацией в нашем государстве, Министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует гражданам воздержаться от поездок в страны, где наблюдается наибольшая вспышка указанного вида коронавируса, — говорится в сообщении ведомства.

В то же время украинцам, которые уже оказались в этих странах, рекомендуют серьезно отнестись к соблюдению карантинных правил, установленных в том или ином государстве.

Также они должны сразу же обращаться в больницу в случае фиксирования каких-либо симптомов заболевания.

По информации МИД, по возвращению в Украину им стоит готовиться к дополнительным карантинным ограничениям.

В НАН Украины посоветовали строже относиться к миграции из стран, где обнаружили индийский штамм коронавируса (Дельта). Ведь из-за низких темпов вакцинации он может значительно ухудшить эпидситуацию в Украине и привести к новым смертям.