Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству развития общин и территорий открыть центры вакцинации в каждом районном центре Украины.

– Есть области, где таких центров больше десяти, тогда как в шести областях такие центры вакцинации не появились, – отметил Шмигаль.

По его словам, Министерство здравоохранения постоянно увеличивает количество бригад для вакцинации и готовит новые форматы, чтобы как можно больше украинцев имели возможность получить вакцину.

– На этой неделе стартует вакцинация компаний, которые имеют в своем штате более 50 работников, желающих сделать прививку. Это поможет уменьшить передачу вируса внутри коллективов и будет способствовать их безопасной работе. Поэтому призываю руководителей предприятий воспользоваться такой возможностью и обезопасить себя и своих работников, – призвал премьер-министр.

По убеждению главы правительства, ускорение темпов вакцинации особенно важно на фоне распространения штамма коронавируса Дельта. В связи с этим Министерство здравоохранения представит предложения по предотвращению распространения этого штамма на территории Украины.