В будущем украинские центры массовой вакцинации от коронавируса получат новую вакцину. Сейчас в центрах используют китайский препарат CoronaVac производства Sinovac Biotech.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время пресс-конференции на форуме Украина 30. Здоровая Украина. В настоящее время иммунизация проводится на трех платформах — пункты вакцинации, мобильные бригады и вакцинальные центры.

— Именно от этого зависит, когда, кто и какой вакциной будет прививаться. Потому что мы планируем проведение вакцинации таким образом, чтобы предотвратить большое количество программных ошибок и обеспечить холодовую цепь, чтобы прививки были безопасными и эффективными для всех, — отметил он.

Ляшко утверждает, что сейчас в вакцинальных центрах и во время прививок организованных коллективов используют препарат CoronaVac. Но в дальнейшем будет немного изменена организация процесса. Это касается вакцины, которой будут прививать людей в центрах.

По его словам, Минздрав анонсирует изменения после того, как они произойдут.

В Киеве центр массовой вакцинации населения от коронавируса, созданный на базе Международного выставочного центра, на этой неделе будет работать четыре дня, с 24 по 27 июня. За минувшие сутки, 22 июня, в Украине совершили 53 786 прививок от Covid-19.

Источник: Всеукраинский форум Украина 30. Здоровая Украина

Фото: КГГА