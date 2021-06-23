Исследователи в Чили изучают вопрос необходимости введения третьей дозы вакцины против коронавируса от китайской компании Sinovac.

Такое заявление сделал президент страны Себастьян Пиньера.

— Мы анализируем и изучаем многие научные исследования, чтобы увидеть, нужна ли и в случае необходимости третья доза вакцины, — сказал Себастьян Пиньера.

Так, ученые пытаются понять, необходим ли вакцинированным людям, уже получившим две дозы препарата, третий укол, чтобы защититься от коронавируса. Они планируют установить, сколько времени работает защита против инфицирования, которую гарантирует вещество. Результаты исследования специалисты хотят получить уже в следующем месяце.

Как сообщила глава системы общественного здравоохранения Паула Даса, ряд граждан получили первую дозу вещества в феврале 2021 года, во второй раз им ввели препарат в марте. Теперь ученым предстоит выяснить, нужна ли им будет ревакцинации ближе к сентябрю.

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Вакцина против коронавируса от компании Sinovac широко используется в Чили, именно ее местные власти хотят применять в дальнейшей борьбе с пандемией. Вещества производства компаний Pfizer и AstraZeneca использовались в стране реже.

Над необходимостью изучать вопрос введения третьей дозы власти задумались после сообщений о том, что китайская вакцина демонстрирует низких уровень эффективности в борьбе с вирусом.

Также специалисты хотят установить, будет ли вещество работать против новых, более опасных штаммов вируса, например, индийского (Дельта) и бразильского (Гамма).

Пока же основные компании-разработчики вакцин против коронавируса, в том числе Sinovac, заявляют о необходимости двух доз их препаратов для борьбы с вирусом. Однако не исключают, что повторная вакцинация против коронавируса все же будет необходима.