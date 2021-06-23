Уже этим летом индийский штамм Дельта может спровоцировать в Украине серьезный всплеск заболеваемости. Об этом сообщила украинскому информационному агентству эпидемиолог Наталья Виноградова.

По ее словам, Дельта более заразна и более опасна, поскольку демонстрирует довольно высокие показатели летальных исходов.

— Наблюдается больше тяжелых форм болезни — в 2,6 раза. Необходимость в реанимационных мероприятиях выше в 1,6 раза. И при этом Дельта больше поражает детей, чем исходный вариант вируса, — отметила эпидемиолог.

Чтобы максимально обезопасить себя от опасного индийского штамма Дельта, Украина принимает меры по наращиванию темпов Covid-вакцинации. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Кроме того, на украинской границе введен режим ограничений для иностранных граждан, от которых требуют отрицательный ПЦР-тест, экспресс-тест или справку о полном курсе вакцинации.

На фоне надвигающейся опасности в Министерстве иностранных дел Украины поставили вопрос о необходимости введения карантина для тех, кто, пересекает украинскую границу.

При этом МИД настойчиво рекомендует украинским гражданам воздержаться от поездок в Индию, Великобританию, Португалию и Россию. В противном случае, по возвращении их ожидает обязательный карантин.

По данным ВОЗ, индийский штамм Дельта уже подтвержден в более 90 стран мира. Именно Дельта ныне доминирует на территории Европы.

Читайте также о подробностях обнаружения в Украине случаев заражения индийским штаммом Дельта.