Во Львовскую больницу Охматдет попал одномесячный малыш с ужасными ранами во рту. Врачи подозревали дифтерию, но это оказался химический ожог от зеленки. По словам мамы, местный педиатр советовала лечить молочницу во рту малыша с помощью соски, смазанной зеленкой.

Сами врачи охарактеризовали этот невероятный случай как сюжет, достойный доктора Хауса. Во всяком случае именно так они написали на корпоративной странице Львовской областной детской больницы Охматдет в Facebook.

Эта история впечатлила даже опытных врачей: вместо рта у одномесячного малыша была одна сплошная рана. По словам медиков, ребенок даже плакать не мог, настолько ему было больно.

— В клинику вызвали инфекционистов по подозрению на дифтерию. И уже усилиями двух команд спасали младенца, — говорится в сообщении.

Поскольку возникло подозрение на тяжелое инфекционное заболевание – дифтерию, встал вопрос о срочном закрытии лечебного учреждения на карантин.

Пока врачи опрашивали маму малыша, заведующая отделением Оксана Короляк обратила внимание на пустышку, измазанную зеленкой и поинтересовалась, что это.

У медиков был настоящий шок, когда они услышали объяснение. Мол, так посоветовала местный педиатр: капать зеленкой на соску, чтобы вылечить молочницу. Именно зеленка и стала причиной страшного ожога слизистой рта.

После оказанной медицинской помощи незадачливую маму с наконец-то успокоившимся ребенком отпустили домой.

Источник: Львовская областная клиническая больница Охматдет