Изменения в системе питания учеников школ презентовала первая леди Украины Елена Зеленская.

Она рассказала о новом школьном меню во время форума Украина 30. Здоровая Украина. Теперь во время приготовления блюд внимание будет уделяться овощам, фруктам и мясу.

— Детям вкуснее не всегда то, что полезнее. Мы, родители, должны это понимать и контролировать. Эра сосисок в школе заканчивается. Я очень надеюсь, что она скоро закончится. Мы не можем запретить детям есть то, что они хотят, вне школы. Но мы должны создать в школе такую ​​систему, чтобы детям было легче принимать полезную пищу, — отметила Елена Зеленская.

Пример меню на четыре недели из 160 блюд уже подготовил украинский шеф-повар Евгений Клопотенко. Именно эти блюда не будут принудительно вводить, добавила первая леди. Это лишь рекомендации для школ.

— Это долгий путь, и он продлится не один год. Когда эти изменения произойдут в наших школах, изменится наше отношение к этому, — прокомментировала она.

Новое школьное меню — часть модели здоровой школы, о которой рассказал президент Украины Владимир Зеленский 22 июня 2021 года во время первого дня форума.

По его словам, также стоит обратить внимание на физическую активность детей и прививать им любовь к спорту.

Источник: Всеукраинский форум Украина 30. Здоровая Украина