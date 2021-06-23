Концепцию современной школьной кухни презентовали во время второго дня форума Украина 30. Здоровая Украина.

Шеф-повар Евгений Клопотенко назвал блюда, которые предлагают готовить в школах, чтобы сделать рацион детей вкуснее и полезнее.

— Салат с морковью и яблоками, салат с капустой, суп минестроне, рыбные котлеты, плов, украинская вертута, кускус с овощами, — рассказал Евгений Клопотенко.

В то же время соучредитель ОО Национальная ассоциация общественного питания Орест Степаняк озвучил требование, которое обязательно должно выполняться, чтобы блюда были полезными.

— Нужно учиться готовить за урок и отдавать во время перерыва, чтобы пища была максимально свежей, — объясняет Орест Степаняк.

Также важно готовить небольшими порциями, чтобы дети ели свежие блюда, а не суп и кашу, которые были приготовлены утром на весь день.

В этом контексте важно обновить кухни, закупить современную технику, чтобы освободить школьных поваров от рутинной тяжелой работы, отмечают спикеры.

Новое школьное меню — часть модели здоровой школы, которую представил президент Украины Владимир Зеленский 22 июня 2021 года во время первого дня форума Здоровая Украина.

Кроме того, следует уделять внимание физической активности детей и общей концепции уроков.

Источник: Всеукраинский форум Украина 30. Здоровая Украина