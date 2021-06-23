Карантин в Украине и мире — главные новости о коронавирусе за 23 июня 2021

В мире продолжают активно распространяться различные штаммы коронавирусной инфекции. По состоянию на 23 июня в мире зафиксировали 180 млн случаев Covid-19, а за сутки – 374 тыс. В то же время в Украине хоть и ситуация с заболеваемостью стабильная, но опасения ученых подтвердились. В стране зафиксировали случаи штамма Дельта.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 23 июня обнаружили 835 случаев коронавируса. Побороли болезнь 2 292 украинца, а от осложнений, которые вызвала болезнь, умерло 70 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (52), Донецкой (51) и Черкасской (41) областях.

Три области Украины — Киевская, Кировоградская и Черкасская, не соответствуют показателям зеленой зоны карантинных ограничений. Уровень охвата диагностическим тестированием у них ниже определенного постановлением Кабинета министров. Однако Украина до сих пор остается в зеленой зоне эпидемической опасности.

Кроме того, 23 июня секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в Украине подтвердили два случая индийского штамма Covid-19 (Дельта), который является одним самых опасных вариантов коронавируса. Его завезли в страну из Российской Федерации.

Коронавирус в мире

Наибольшее количество новых случаев Covid-19 в мире зафиксировали за сутки в Бразилии (86 тыс.), Индии (54 тыс.), Колумбии (28 тыс.), Аргентине (21 тыс.) и России (16 тыс.).

В Европе наиболее активно коронавирус сейчас распространяется в России, Великобритании и Испании. Украина по распространению Covid-19 в мире занимает 16 место, а в Европе — 12.

Индийский штамм в Украине и распространение варианта Дельта Плюс: Covid-новости 23 июня / 2 фотографии

Новую разновидность штамма коронавируса Дельта Плюс обнаружили в десяти странах — Индии, США, Великобритании, Португалии, Швейцарии, Японии, Польши, Непале, Китае и России.

В Словакии и Беларуси 23 июня заявили о наличии случаев штамма Дельта в стране. Так, в Беларуси — 10 больных, а в Словакии заболел один человек, который недавно приехал из России.

В Швейцарии с 26 июня разрешат проведение массовых мероприятий на более 10 тыс. человек при условии, если их участники будут иметь Covid-сертификаты. Чтобы их получить, следует пройти полный курс вакцинации, переболеть Covid-19 или получить отрицательный результат теста.

В ВОЗ предупреждают, что в будущем могут появиться новые штаммы коронавируса, которые будут устойчивыми к вакцинам.

Источник: Worldometers