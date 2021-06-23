Во Львовской области сразу двух человек за сутки госпитализировали с укусами змеи

Во Львовской области 22 июня зафиксировали несколько укусов змеи. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

В Каменка-Бугскую центральную районную больницу госпитализировали 38-летнюю женщину в состоянии средней степени тяжести. Жительницу с. Батятичи Львовского района змея укусила в правую конечность.

В этот же день в 19.30 в Стрыйскую центральную районную больницу попал 14-летний парень также с укусом змеи. В ГСЧС призывают украинцев осторожными и внимательными, отправляясь в лес или на природу.

— Если случайно увидели пресмыкающееся рядом с собой – не паникуйте, не приближайтесь и не делайте резких движений, а спокойно отойдите. У них плохое зрение и слух, но своим телом они очень хорошо улавливают колебания земли на расстоянии 10-15 метров, — отметили в службе.

Они добавили, что пресмыкающихся можно встретить в кустах, высокой траве и лесу. Поэтому отправляясь в лес лучше обувать высокую, плотную обувь, которую змея не прокусит.

Чтобы оказать первую помощь, пострадавшему нужно:

освободить место укуса;

наложить стерильную повязку с антисептиком;

обездвижить пораженную конечность;

пить много жидкости;

положить конечности на повышение;

выпить 1-2 таблетки от аллергии.

21 июня на Закарпатье туриста из Львова в ногу укусила змея во время похода в горы. Врачи доставили парня в пгт Воловец и в 18.30 передали врачам бригады экстренной медицинской помощи.

Источник: ГСЧС