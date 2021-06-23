Во Львовской области откроют новые центры массовой вакцинации населения от Covid-19. Их откроют в маленьких городах, чтобы сделать вакцинацию доступной для жителей районов.

Об этом заявил директор Департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис во время брифинга 23 июня.

— Мы видим, что уже открыты центры вакцинации показывают высокую эффективность, поэтому работаем над тем, чтобы в небольших городках открывать прививочные центры и приблизить возможность иммунизации для всех желающих, — отметил он.

По его словам, сейчас они разрабатывают не только график работы центров, которые уже работают, но и стараются сделать процесс иммунизации максимально удобным для людей.

Во Львове открыли еще два центра вакцинации, а именно в ТРЦ Виктория Гарденс и в лицее Львовский.

В регионе работают восемь центров вакцинации. Во Львове — Арена Львов, в ТРЦ Forum Lviv и в Центре Довженко на Сыхове. На территории области открыли пять пунктов вакцинации — в Дрогобыче, Львове, Стрые, Самборе и Червонограде.

26-27 июня в Закарпатской области также дополнительно планируют открыть еще четыре центра вакцинации от коронавируса: в Мукачеве, Виноградове, Тячеве и Хусте.

Кроме того, киевский центр вакцинации будет работать четыре дня — с 24 по 27 июня. Записаться на вакцинацию можно с помощью приложения Дія и портала Helsi.me.