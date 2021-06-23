Сегодня, 23 июня, состоится заседание СНБО, где будут обсуждаться угрозы, которые несет индийский штамм коронавируса Дельта Украине.

Как рассказала на своей странице в Facebook д.м.н., профессор, врач-инфекционист Ольга Голубовская, Центры по контролю и профилактике заболеваний в США уже внесли штамм Дельта (Индия, B. 1.617.2) в перечень вызывающих беспокойство.

Сейчас этот вариант составляет 10% случаев коронавируса в США и быстро распространяется. Также он доминирует в Великобритании и России.

Опасный штамм Дельта уже обнаружили в 92 странах мира. В Украине он еще не зафиксирован, но это не значит, что он отсутствует. Дело в том, что наша страна самостоятельно не отслеживает мутации вирусов.

Стоим в очереди бедных

МОЗ Украины отправляет на исследование украинские образцы в европейские лаборатории, определенные ВОЗ. Сейчас в лондонскую лабораторию отправлены 500 образцов, которые проверят на наличие индийского штамма.

Когда будут получены результаты, неизвестно. Потому что эти лаборатории перегружены, и в них существует очередь из стран, которые не имеют средств на самостоятельное секвенирование генома вируса (исследование мутаций) и на создание своих лабораторий.

Подтверждение британского штамма зимой, например, Украина ожидала из немецкой лаборатории 1,5 месяца. А тем временем “британец” оккупировал весь запад страны и распространялся дальше.

Сейчас украинские ученые уже обеспокоены штаммом Дельта. Рабочая группа по математическому регулированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине, обнародовала на сайте НАН Украины (НАНУ) данные о возможном распространении штамма Дельта из России, где с каждым днем ​​заболеваемость угрожающе растет, а власть уже вынуждена применять жесткие карантинные мероприятия.

С целью отсрочки распространения на территории Украины штамма Дельта в НАНУ предложили усилить контроль за миграцией из стран, где его активно выявляют. Зато, успокоенные снижением заболеваемости Covid-19 в Украине в настоящее время, мы сняли почти все карантинные ограничения при въезде в страну и дали возможность нашим гражданам путешествовать по миру, в том числе в те страны, где зафиксирован штамм Дельта. Итак, как только они начнут возвращаться из отпусков, нужно начинать мониторить ситуацию. Но сможем ли?

Есть секвенатор и специалисты

В Украине могли бы быстро выявлять мутации коронавирусов, и штамм Дельта также, избегая длинных очередей в европейских лабораториях ВОЗ.

Ведь Институт молекулярной биологии и генетики уже доказал, что украинские ученые могут обнаруживать новые мутации коронавируса, самостоятельно проведя в феврале секвенирование образцов, отобранных у больных из Ивано-Франковска и Киева. К тому времени в Украине был обнаружен британский штамм. Результат был получен за неделю, тогда как из иностранных лабораторий мы ждали ответа 1,5 месяца.

Полученные учеными института данные были зарегистрированы в международной базе GISAID.

— Существует очень опасная тенденция замены предыдущих штаммов коронавируса, которые циркулировали в Украине осенью-зимой и какими украинцы уже переболели, новыми штаммами, — заметил после исследований директор ИМБГ, академик Михаил Тукало.

Тогда речь шла о “британце”, и это актуально и сейчас. Тем более, что специалисты ВОЗ, которые посетили институт, согласились с выводами ученых ИМБГ о новой волне заболеваемости, вызванной новым для Украины штаммом коронавируса с более тяжелыми клиническими проявлениями. Они также предостерегли о появлении других, еще более опасных штаммов, которые начали фиксироваться в других странах Европы.

Представители ВОЗ подчеркнули необходимость регулярного мониторинга изменений SARS-CoV-2 для обнаружения новых вирусов-мутантов. Ведь это позволит быстро реагировать и своевременно проводить противоэпидемические мероприятия, чтобы замедлить распространение пандемии. Кстати, скорость получения результатов секвенирования — очень важный фактор в борьбе с коронавирусом.

— Для этого у нас есть и оборудование, и специалисты, а теперь уже и опыт, и нет средств на закупку реагентов, — сказали в институте.

Важным в противодействии Covid-19, а именно штамму Дельта, является наличие современных тест-систем и вакцин. На последнем заседании президиума Национальной академии наук Украины, в котором приняли участие министр здравоохранения Виктор Ляшко и главный санитарный врач Игорь Кузин, академик Михаил Тукало рассказал о новейших тест-системах, разработанных учеными института, и работе над ДНК- и РНК-вакцинами .

Надеемся, что разработки украинских ученых будут внедрены, а то опять пойдем с протянутой рукой по миру.

Как сообщили Фактам ICTV в пресс-службе Института молекулярной биологии и генетики, Михаил Тукало, приглашенный к участию в сегодняшнем заседании СНБО, должен изложить научное обоснование угрозам распространения штамма Дельта в Украине, а также подчеркнуть необходимость начать системное изучение мутаций коронавируса, чтобы не упустить момент, когда опасный “индиец” появится на нашей территории. Ведь Дельта уже дышит нам в затылок.

Штамм Дельта, что мы знаем о нем, каковы его симптомы и кто в группе риска, читайте в нашем материале здесь.