В Украине Covid-штамм Дельта не зафиксирован только потому, что такие исследования у нас не проводятся. Об этом заявила врач-иммунолог, инфекционист, доктор медицинский наук Алла Волоха в комментарии информационному агентству.

— Если будут отобраны образцы при подозрении на новый вариант вируса и их отправят для исследований за границу, тогда мы сможем узнать, что он у нас есть, — сообщила Алла Волоха.

По ее мнению, в зоне особой опасности находятся восточные регионы Украины прежде всего из-за того, что в соседней РФ растет число заболевших Covid-штаммом Дельта.

Врач-инфекционист подтвердила, что, действительно, Covid-штамм Дельта более заразен, он способен гораздо быстрее инфицировать людей, вызывая более тяжелые формы болезни.

Симптомы Covid-штамма Дельта в основном схожи с предыдущими разновидностями Covid-19. Разве что, по ее словам, при Дельта наблюдается более выраженная головная боль, более выраженный насморк.

Лечение Covid-штамма Дельта в целом такое же, как и классических Covid-вариантов. Те протоколы, которые использовались, будут однозначно работать.

— Но количество тяжелых форм снова приведет к нагрузке на больницы, мы должны и об этом помнить, — спрогнозировала врач.

И напомнила о росте уровня заболеваемости Covid-штаммом Дельта, который распространен в более чем 70 странах мира.

По мнению Аллы Волохи, Украина в шаге от волны пандемии, которая может дойти до очень быстро.

— Месяц-два — и она у нас. Скорее всего, это будет в июле-августе, — отметила инфекционист.

По ее словам, вакцины, которыми сегодня прививают украинцев, защищают от нового варианта. Впрочем, не исключено, что эта защита может быть немного снижена.

Поэтому не следует пренебрегать привычными правилами карантина: масочным режимом, дистанцией, антисептиками. Ведь в опасности находятся те, кто переболел уже давно. Врач напомнила, что повторные случаи инфицирования Covid-19 происходят уже через несколько месяцев после перенесенной болезни.

— Мы немного расслабились, нам хочется, чтобы инфекция исчезла, но она не исчезла и вновь поднимает голову. Дельта действительно очень опасна, — констатировала Алла Волоха.

Кстати, именно угрозой появления в Украине индийского штамма Covid-19 обусловлено очередное совещание в Совете национальной безопасности и обороны, которое должно состояться сегодня, 23 июня. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

По данным Public Health England, Covid-штамм Дельта в 1,6 раза более агрессивен, чем другие, в 2,3 раза чаще приводит к госпитализации, в 1,5 раза чаще — в реанимацию.

По словам Михаила Радуцкого, Covid-штамм Дельта настолько агрессивен, что даже один больной человек может спровоцировать волну эпидемии.

Он подтвердил, что в настоящее время в лабораториях Украины нет технических возможностей выявлять Covid-штамм Дельта.

В НАН Украины ожидают, что к концу лета Covid-штамм Дельта будет доминировать на всей территории Европы, а в Украине, ввиду низкого уровня вакцинации населения и большой миграцию из РФ, может распространиться очень быстрыми темпами и иметь более тяжелые последствия, чем в западных странах.

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