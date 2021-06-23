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Людмила Грубник |

Резкий рост: в Украине выявили 835 новых случаев коронавируса

Коронавирус

По состоянию на среду, 23 июня 2021 года, в Украине подтвердили 2 230 977 случаев коронавируса. Лишь за день в стране значительно ухудшилась эпидситуация, за последние сутки вирус обнаружили у 835 человек.

Среди новых заболевших — 33 ребенка и 25 медработников.

За время распространения вируса в Украине официально зафиксировали 52 123 летальных случая, за сутки от вируса умерли 70 граждан.

В то же время успешно преодолеть болезнь в целом удалось 2 155 261 человеку, за последние 24 часа — 2 292 украинцам.

На территории страны провели за все время 10 717 176 ПЦР-тестов, за сутки — 26 280 анализов.

Коронавирус в регионах

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (52), Донецкой (51) и Черкасской (41) областях.

Статистика:

  • Винницкая область — 20 случаев;
  • Волынская область — 13 случаев;
  • Днепропетровская область — 36 случаев;
  • Донецкая область — 51 случай;
  • Житомирская область — 17 случаев;
  • Закарпатская область — 21 случай;
  • Запорожская область — 15 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 7 случаев;
  • Киевская область — 38 случаев;
  • Кировоградская область — 9 случаев;
  • Луганская область — 23 случая;
  • Львовская область — 52 случая;
  • Николаевская область — 23 случая;
  • Одесская область — 30 случаев;
  • Полтавская область — 35 случаев;
  • Ровенская область — 38 случаев;
  • Сумская область — 26 случаев;
  • Тернопольская область — 4 случая;
  • Харьковская область — 26 случаев;
  • Херсонская область — 9 случаев;
  • Хмельницкая область — 26 случаев;
  • Черкасская область — 41 случай;
  • Черновицкая область — 19 случаев;
  • Черниговская область — 15 случаев.

коронавірус в україні 23 червня

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Прививки против коронавируса

За последние сутки 53 786 человек получили вакцины против коронавируса.

С начала прививочной кампании уколы сделали 1 755 139 людям, из них первую дозу получили 1 755 137 украинцев, полностью иммунизированы — 394 107 человек.

Прививки в регионах за сутки:

  • Винницкая область — 1 527;
  • Волынская область — 341;
  • Днепропетровская область — 1 234;
  • Донецкая область — 759;
  • Житомирская область — 540;
  • Закарпатская область — 317;
  • Запорожская область — 723;
  • Ивано-Франковская область — 458;
  • Киевская область — 1 392;
  • Кировоградская область — 291;
  • Луганская область — 647;
  • Львовская область — 1 499;
  • Николаевская область — 897;
  • Одесская область — 1 251;
  • Полтавская область — 410;
  • Ровенская область — 382;
  • Сумская область — 337;
  • Тернопольская область — 114;
  • Харьковская область — 1 607;
  • Херсонская область — 143;
  • Хмельницкая область — 810;
  • Черкасская область — 757;
  • Черновицкая область — 399;
  • Черниговская область — 1 123.
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Согласно статистике коронавируса в Украине на 22 июня 2021 года, суточный прирост немного уменьшился. За день обнаружили 296 новых пациентов с коронавирусом.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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