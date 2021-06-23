По состоянию на среду, 23 июня 2021 года, в Украине подтвердили 2 230 977 случаев коронавируса. Лишь за день в стране значительно ухудшилась эпидситуация, за последние сутки вирус обнаружили у 835 человек.
Среди новых заболевших — 33 ребенка и 25 медработников.
За время распространения вируса в Украине официально зафиксировали 52 123 летальных случая, за сутки от вируса умерли 70 граждан.
В то же время успешно преодолеть болезнь в целом удалось 2 155 261 человеку, за последние 24 часа — 2 292 украинцам.
На территории страны провели за все время 10 717 176 ПЦР-тестов, за сутки — 26 280 анализов.
Коронавирус в регионах
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (52), Донецкой (51) и Черкасской (41) областях.
Статистика:
- Винницкая область — 20 случаев;
- Волынская область — 13 случаев;
- Днепропетровская область — 36 случаев;
- Донецкая область — 51 случай;
- Житомирская область — 17 случаев;
- Закарпатская область — 21 случай;
- Запорожская область — 15 случаев;
- Ивано-Франковская область — 7 случаев;
- Киевская область — 38 случаев;
- Кировоградская область — 9 случаев;
- Луганская область — 23 случая;
- Львовская область — 52 случая;
- Николаевская область — 23 случая;
- Одесская область — 30 случаев;
- Полтавская область — 35 случаев;
- Ровенская область — 38 случаев;
- Сумская область — 26 случаев;
- Тернопольская область — 4 случая;
- Харьковская область — 26 случаев;
- Херсонская область — 9 случаев;
- Хмельницкая область — 26 случаев;
- Черкасская область — 41 случай;
- Черновицкая область — 19 случаев;
- Черниговская область — 15 случаев.
Прививки против коронавируса
За последние сутки 53 786 человек получили вакцины против коронавируса.
С начала прививочной кампании уколы сделали 1 755 139 людям, из них первую дозу получили 1 755 137 украинцев, полностью иммунизированы — 394 107 человек.
Прививки в регионах за сутки:
- Винницкая область — 1 527;
- Волынская область — 341;
- Днепропетровская область — 1 234;
- Донецкая область — 759;
- Житомирская область — 540;
- Закарпатская область — 317;
- Запорожская область — 723;
- Ивано-Франковская область — 458;
- Киевская область — 1 392;
- Кировоградская область — 291;
- Луганская область — 647;
- Львовская область — 1 499;
- Николаевская область — 897;
- Одесская область — 1 251;
- Полтавская область — 410;
- Ровенская область — 382;
- Сумская область — 337;
- Тернопольская область — 114;
- Харьковская область — 1 607;
- Херсонская область — 143;
- Хмельницкая область — 810;
- Черкасская область — 757;
- Черновицкая область — 399;
- Черниговская область — 1 123.
Согласно статистике коронавируса в Украине на 22 июня 2021 года, суточный прирост немного уменьшился. За день обнаружили 296 новых пациентов с коронавирусом.