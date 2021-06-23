По состоянию на среду, 23 июня 2021 года, в Украине подтвердили 2 230 977 случаев коронавируса. Лишь за день в стране значительно ухудшилась эпидситуация, за последние сутки вирус обнаружили у 835 человек.

Среди новых заболевших — 33 ребенка и 25 медработников.

За время распространения вируса в Украине официально зафиксировали 52 123 летальных случая, за сутки от вируса умерли 70 граждан.

В то же время успешно преодолеть болезнь в целом удалось 2 155 261 человеку, за последние 24 часа — 2 292 украинцам.

На территории страны провели за все время 10 717 176 ПЦР-тестов, за сутки — 26 280 анализов.

Коронавирус в регионах

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (52), Донецкой (51) и Черкасской (41) областях.

Статистика:

Винницкая область — 20 случаев;

Волынская область — 13 случаев;

Днепропетровская область — 36 случаев;

Донецкая область — 51 случай;

Житомирская область — 17 случаев;

Закарпатская область — 21 случай;

Запорожская область — 15 случаев;

Ивано-Франковская область — 7 случаев;

Киевская область — 38 случаев;

Кировоградская область — 9 случаев;

Луганская область — 23 случая;

Львовская область — 52 случая;

Николаевская область — 23 случая;

Одесская область — 30 случаев;

Полтавская область — 35 случаев;

Ровенская область — 38 случаев;

Сумская область — 26 случаев;

Тернопольская область — 4 случая;

Харьковская область — 26 случаев;

Херсонская область — 9 случаев;

Хмельницкая область — 26 случаев;

Черкасская область — 41 случай;

Черновицкая область — 19 случаев;

Черниговская область — 15 случаев.

Прививки против коронавируса

За последние сутки 53 786 человек получили вакцины против коронавируса.

С начала прививочной кампании уколы сделали 1 755 139 людям, из них первую дозу получили 1 755 137 украинцев, полностью иммунизированы — 394 107 человек.

Прививки в регионах за сутки:

Винницкая область — 1 527;

Волынская область — 341;

Днепропетровская область — 1 234;

Донецкая область — 759;

Житомирская область — 540;

Закарпатская область — 317;

Запорожская область — 723;

Ивано-Франковская область — 458;

Киевская область — 1 392;

Кировоградская область — 291;

Луганская область — 647;

Львовская область — 1 499;

Николаевская область — 897;

Одесская область — 1 251;

Полтавская область — 410;

Ровенская область — 382;

Сумская область — 337;

Тернопольская область — 114;

Харьковская область — 1 607;

Херсонская область — 143;

Хмельницкая область — 810;

Черкасская область — 757;

Черновицкая область — 399;

Черниговская область — 1 123.

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Согласно статистике коронавируса в Украине на 22 июня 2021 года, суточный прирост немного уменьшился. За день обнаружили 296 новых пациентов с коронавирусом.