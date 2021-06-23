Вскрытие показало, что Covid-19 делает с мозгом — исследование

Мозг людей, скончавшихся от Covid-19, был удивительно похож на мозг тех, кто умирает от таких нейродегенеративных заболеваний, как болезнь Альцгеймера и Паркинсона. К такому выводу в ходе исследования пришли ученые Стэнфордского университета в США.

— В мозге пациентов, умерших от тяжелой формы Covid-19, были обнаружены глубокие молекулярные маркеры воспаления, хотя у этих людей до болезни не было никаких клинических признаков неврологических нарушений, — сказал соавтор исследования профессор Тони Висс-Корай.

Его команда проанализировала ткань мозга восьми человек, умерших от Covid-19, и 14 человек, умерших по другим причинам.

По словам ученого, около трети госпитализированных пациентов с Covid-19 сообщили о неврологических симптомах, таких как нечеткое мышление, забывчивость, трудности с концентрацией внимания и депрессия.

Эти проблемы могут сохраняться как часть так называемого длительного Covid, хронического состояния, которое иногда поражает пациентов после того, как они выздоравливают от первоначальной инфекции.

Любопытно, что хотя в мозгу умерших пациентов с Covid-19 было значительное воспаление, в их мозговой ткани не было никаких признаков SARS-CoV-2, вируса, вызывающего Covid-19.

Висс-Корай также указал, что ученые расходятся во мнениях относительно того, присутствует ли вирус в мозге пациентов с Covid-19.

— Мы использовали те же инструменты, что и они, а также другие, более совершенные, и очень внимательно изучали наличие вируса, но мы не смогли его найти, — заявил профессор Тони Висс-Корай.

По его словам, вирусная инфекция, по-видимому, вызывает воспалительные реакции по всему телу, которые, в свою очередь, могут вызывать воспалительную передачу сигналов через гематоэнцефалический барьер, который может отключать нейровоспаление в мозге.

Вероятно, что у многих пациентов с Covid-19, особенно у тех, кто сообщал о неврологических проблемах, или у тех, кто госпитализирован, есть эти нейровоспалительные маркеры, которые мы видели у умерших людей.

По мнению ученого, полученные результаты могут помочь объяснить туман в мозгу, усталость и другие неврологические и психиатрические симптомы длительного Covid-19.