Дельта отличается от Альфа (британский штамм) и прочих мутаций большей заразностью, более тяжелым протеканием болезни, характеризуется значительным снижением нейтрализации его антителами (полученными после болезни, а также после вакцинации), снижением эффективности лечения (от него просто нет лекарств) и ускользанием от стандартных диагностических тестов.

Для этого штамма характерно то, что новый случай воспроизводится в течение 24 часов. Ранее новый случай уханьского штамма воспроизводился в среднем через 6 дней. Способность Дельты заражать практически стопроцентная, как у кори, например.