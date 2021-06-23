Когда и где впервые был обнаружен штамм Дельта?
В октябре 2020 года в Индии впервые была обнаружена мутация коронавируса, которая с медицинской точки зрения оказалась опаснее классического коронавируса и предыдущих штаммов: британского, южноафриканского, бразильского и прочих. Центры по контролю и профилактике заболеваний в США уже внесли штамм Дельта в перечень вирусов, вызывающих беспокойство. Сейчас этот вариант составляет 10% случаев коронавируса в США и быстро распространяется. Также он доминирует в Великобритании, Португалии и России.
Чем он отличается от классического коронавируса?
Дельта отличается от Альфа (британский штамм) и прочих мутаций большей заразностью, более тяжелым протеканием болезни, характеризуется значительным снижением нейтрализации его антителами (полученными после болезни, а также после вакцинации), снижением эффективности лечения (от него просто нет лекарств) и ускользанием от стандартных диагностических тестов.
Для этого штамма характерно то, что новый случай воспроизводится в течение 24 часов. Ранее новый случай уханьского штамма воспроизводился в среднем через 6 дней. Способность Дельты заражать практически стопроцентная, как у кори, например.
Каковы симптомы штамма Дельта?
При попадании в организм штамма Дельта возникают уже известные симптомы — кашель, высокая температура, иногда потеря вкуса и обоняния, а также новые, похожие на легкую простуду, отравление или сенную лихорадку:
- головная боль
- саднящее горло
- сильный насморк
- диарея
- нарушение слуха
- тяжелые расстройства желудка
- тромбы, приводящие к гангрене
Чем опасен штамм Дельта?
Согласно исследованиям, индийский штамм коронавируса, также известный как Дельта, увеличивает риски госпитализации в 2,6 раза, попадания в реанимацию в 1,6 раза. Летальность увеличивается почти в два раза. Однако при получении двух доз вакцины от коронавируса эти риски существенно снижаются.
Более того, его схожесть с простудой или аллергией делает заболевшего человека опасным в плане распространения вируса.
Кто рискует заболеть?
В зоне риска пожилые люди и те, кто имеет хронические болезни — гипертонию, сахарный диабет, болезни почек, а также люди, имеющие вредные привычки. Повторные случаи заражения наблюдаются в среднем через 101 день. Средний возраст заболевших 64,5 года.
Действуют ли на Дельту вакцины?
Считается, что вкацины Pfizer и Moderna эффективны против Дельта-варианта приблизительно на 88% после двух прививок, а вакцины Johnson & Johnson и AstraZeneca – имеют эффективность около 60%, хотя исследования только проводятся.
Продолжение следует?
14 июня 2021 года в Индии зафиксирован новый вариант штамма коронавируса Дельта — Дельта плюс. Он способен снижать активность антител у переболевших и вакцинированных.