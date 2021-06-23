С 21 июня метеорологические станции некоторых регионов Украины (в частности, в Киевской области) начали фиксировать ухудшение видимости до 1,5-5 км, вызванное мглой.

Укргидрометцентр сообщил, что пылевые бури будут наблюдаться в Украине еще ближайшие два дня.

Причина этого явления — пылевые бури за пределами территории Украины, которые перенесло ветрами из Калмыкии Российской Федерации через Кубань и Азовское море.

Синоптики объяснили, что во время сухой жаркой погоды и сильного ветра пыль и песок уносит в атмосферу на высоту примерно 1-2 км. После этого они попадают на территорию других местностей.

В Укргидрометцентре отметили, что этот процесс может удерживаться ближайшие двое суток, пока не изменится ветровой режим, а также пока не пройдут дожди — как на южной территории РФ, так и в Украине.

В ближайшие трое суток ожидается жаркая погода в Украине с температурой на уровне от +30 до +36 градусов Цельсия. Кратковременные дожди будут улучшать качество воздуха лишь периодически в южных и западных регионах Украины.