Причиной песчаной бури в Киеве стало выдувание в южных районах России значительного количества почвы и перемещение воздушных масс на территорию Украины.

Об этом сообщили специалисты Укргидрометцентра. Также на ухудшение метеорологической видимости повлияло и усиление скорости ветра до 20 м/с в Киеве.

Это привело к выдуванию с дорожного покрытия и улиц мелкодисперсной пыли, а также к повышению влажности воздуха, что способствует ухудшению горизонтальной видимости.

Но в ГСЧС успокоили, что песчаные бури не представляют угрозы жизни и здоровью граждан. Согласно прогнозам синоптиков, ситуация в столице улучшится до середины ночи. Хотя остаточные явления перемещения пылевых частиц будут наблюдаться еще некоторое время.

22 июня Киев накрыла песчаная буря. Поэтому левый берег столицы настолько сильно заволокло пылевой завесой и смогом, что из окон высотных этажей не было видно даже правого берега.