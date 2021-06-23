По легенде, волосы Марии-Антуанетты поседели за ночь до ее обезглавливания в 1791 году. И хотя такого не может быть по определению — — волосы, которые уже выросли из фолликула, не могут менять цвет — новое исследование ученых из Колледжа врачей Колумбийского университета предложило доказательства связи психологического стресса с поседением волос у людей.

Но каково же было удивление исследователей, когда они обнаружили, что цвет волос может быть восстановлен после устранения стресса.

— Понимание механизмов, которые позволяют старым седым волосам возвращаться к их молодому пигментированному состоянию, может дать новые ключи к пониманию податливости человеческого старения в целом и того, как на него влияет стресс, — отмечает старший автор исследования Мартин Пикард.

По его словам, полученные данные дополняют растущее количество свидетельств, демонстрирующих, что старение человека не является линейным, фиксированным биологическим процессом, но может, по крайней мере частично, быть остановлено или даже временно обращено вспять.

Исследователи проанализировали отдельные волоски 14 добровольцев. Результаты сравнивались с дневником каждого из них, в котором людей просили оценивать уровень стресса каждую неделю.

Было замечено, что седые волосы некоторых участников естественным образом восстанавливали свой первоначальный цвет, который не был задокументирован изначально.

Причина — связь разума и митохондрий

Чтобы лучше понять, как стресс вызывает седину, исследователи также измерили уровни тысяч белков в волосах и их изменение по длине каждого волоса.

При изменении цвета волос произошли изменения в 300 белках, и исследователи разработали математическую модель, которая предполагает, что вызванные стрессом изменения в митохондриях могут объяснить, как стресс делает волосы седыми.

— Митохондрии на самом деле похожи на маленькие антенны внутри клетки, которые реагируют на ряд различных сигналов, включая психологический стресс, — заключает ученый.

По его словам, поседение у людей обратимо при условии, если человек, переживший стресс, не достиг определенного возрастного порога. Иными словами, уменьшение стресса у 70-летнего седого мужчины вряд ли уберет седину.

Но если мы говорим о высоком уровне стресса у 10-летнего ребенка, возрастной порог, когда волосы начинают седеть естественным образом, может быть стремительно преодолен.

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