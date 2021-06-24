В Украине продолжается активная кампания массовой вакцинации против коронавируса. Сейчас в Киеве медицинские работники делают прививки от Covid-19 в Международном выставочном центре.

На этой неделе центр вакцинации в столице будет работать четыре дня — 24-27 июня. Однако уже завершилась запись на иммунизацию, поскольку закончились места.

Тем не менее киевляне все же могут вакцинироваться в порядке живой очереди. Однако следует учитывать, что 24 июня ожидается невыносимая жара.

Синоптики прогнозируют температуру до +36 градусов тепла, поэтому долгое ожидание в живой очереди может быть опасным для здоровья.

В пресс-службе портала Helsi.me обещают информировать о состоянии живой очереди, чтобы жители могли спланировать свое время, если они не успели забронировать место онлайн.

В то же время граждан, у которых есть запись на определенное время через Helsi.me, призывают приезжать вовремя на прививку, чтобы процесс вакцинации в центре происходил по графику.

Источник: Helsi.me