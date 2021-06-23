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Ольга Тетеріна |

В Украине начался четвертый этап Covid-вакцинации: кого будут прививать

вакцинація в україні

В Украине начался четвертый этап вакцинации от коронавируса. Во время него прививку от Covid-19 сможет получить ряд категорий граждан.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения. Вакцинироваться смогут люди старше 60 лет, а также люди в возрасте 18-59 лет, которые имеют сопутствующие заболевания, заключенные и персонал заведений лишения свободы и СИЗО.

Также продолжается иммунизация приоритетных групп из предыдущих этапов:

  • медики и другие работники учреждений здравоохранения;
  • жители и персонал домов престарелых и специализированных интернатов;
  • маломобильные граждане;
  • социальные работники и священнослужители;
  • педагоги;
  • военнослужащие и сотрудники других структур государственной безопасности, работники органов государственной власти и местного самоуправления всех уровней;
  • работники топливно-энергетического комплекса и других структур, от которых зависит функционирование государства.

На подконтрольной украинскому правительству территории прививают граждан, проживающих на временно оккупированных территориях.

В Минздраве напомнили, что уже началась вакцинация организованных коллективов, которые имеют в своем штате более 50 человек, желающих прививаться.

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Также больше 90 центров вакцинации в 17 регионах Украины прививают всех желающих, кто записался в лист ожидания через приложение Дія или контакт-центр Минздрава.

За прошлые сутки, 22 июня, в Украине сделали 53 786 прививок от коронавируса. Одну дозу получили 22 526 человек, полностью иммунизированы – 31 260 человек.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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