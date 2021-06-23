В Украине начался четвертый этап вакцинации от коронавируса. Во время него прививку от Covid-19 сможет получить ряд категорий граждан.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения. Вакцинироваться смогут люди старше 60 лет, а также люди в возрасте 18-59 лет, которые имеют сопутствующие заболевания, заключенные и персонал заведений лишения свободы и СИЗО.

Также продолжается иммунизация приоритетных групп из предыдущих этапов:

медики и другие работники учреждений здравоохранения;

жители и персонал домов престарелых и специализированных интернатов;

маломобильные граждане;

социальные работники и священнослужители;

педагоги;

военнослужащие и сотрудники других структур государственной безопасности, работники органов государственной власти и местного самоуправления всех уровней;

работники топливно-энергетического комплекса и других структур, от которых зависит функционирование государства.

На подконтрольной украинскому правительству территории прививают граждан, проживающих на временно оккупированных территориях.

В Минздраве напомнили, что уже началась вакцинация организованных коллективов, которые имеют в своем штате более 50 человек, желающих прививаться.

Также больше 90 центров вакцинации в 17 регионах Украины прививают всех желающих, кто записался в лист ожидания через приложение Дія или контакт-центр Минздрава.

За прошлые сутки, 22 июня, в Украине сделали 53 786 прививок от коронавируса. Одну дозу получили 22 526 человек, полностью иммунизированы – 31 260 человек.