В Украине у двух человек подтвердили штамм коронавируса Дельта, который считают более заразным и агрессивным. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире одного из украинских каналов.

Индийский штамм коронавируса обнаружили у женщины 66 лет и ее 16-летнего ребенка. Они недавно вернулись из Российской Федерации. Сейчас они госпитализированы, их состояние стабильное.

— У нас есть четыре лаборатории, которые могут проявлять новый штамм — две частные и две государственные. У нас нет именно тестов, которые выявляют индийский штамм, мы обратились в ВОЗ, — отметил Данилов.

По его словам, есть вероятность, что может быть полностью остановлено сообщение с некоторыми странами из-за этого штамма.

23 июня состоялось заседание СНБО, на котором обсуждали угрозу распространения в Украине штамма Дельта. На заседание пришел министр здравоохранения, заместитель министра внутренних дел, представители профильного комитета Верховной Рады, вирусологи, ведущие медики и ученые.

Они решают, в частности, вводить ли обязательное ПЦР-тестирование для людей, приезжающих из Российской Федерации, Беларуси, Великобритании и Индии.

В то же время в Министерстве иностранных дел уже рекомендуют украинцам воздержаться от поездок в Великобританию, Индию, Россию и Португалию.

Источник: ТСН