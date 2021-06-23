Уже три области Украины не соответствуют показателям зеленой зоны карантинных ограничений. Уровень охвата диагностическим тестированием в них ниже, чем определено постановлением Кабинета министров
Тестированием должно быть охвачено более чем 300 на 100 тыс. жителей.
По данным Минздрава Украины, в Киевской области этот показатель составляет 287 на 100 тыс., в Кировоградской — 297 и в Черкасской — 291. Данные указаны за предыдущие сутки, 22 июня.
Более того, в Киеве уровень заболеваемости составляет 85 человек, что превышает показатель — менее 75 на 100 тыс. населения.
Но на 23 июня вся страна по-прежнему находится в зеленой зоне карантина.
Всего в Украине за минувшие сутки выявили 835 новых случаев коронавируса. Больше всего новых случаев коронавируса в Киеве, Львовской и Донецкой областях.
Вчера в Украине показатель новых случаев коронавируса с начала года был минимальным — менее 300 случаев, а сегодня уже на 500 заражений больше.
Вчера госпитализировали 419 человек, умерли 70 человек, а выздоровели 2 292 пациента. Протестовали методом ПЦР — 26 280 человек, методом ИФА — 8 135 человек, экспресс-тестами — 13 782 человека.
Наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировано в г. Киев (241), Львовской (52), Донецкой (51), Черкасской (41) и Ровенской (38) областях.
Напомним, вчера в Украине только две области не соответствовали показателям зеленой зоны карантинных ограничений.