Уже три области Украины не соответствуют показателям зеленой зоны карантинных ограничений. Уровень охвата диагностическим тестированием в них ниже, чем определено постановлением Кабинета министров

Тестированием должно быть охвачено более чем 300 на 100 тыс. жителей.

По данным Минздрава Украины, в Киевской области этот показатель составляет 287 на 100 тыс., в Кировоградской — 297 и в Черкасской — 291. Данные указаны за предыдущие сутки, 22 июня. Более того, в Киеве уровень заболеваемости составляет 85 человек, что превышает показатель — менее 75 на 100 тыс. населения. Но на 23 июня вся страна по-прежнему находится в зеленой зоне карантина.