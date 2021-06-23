Вакцина от коронавируса AstraZeneca эффективна против двух индийских штаммов – Дельта и Каппа. Об этом сообщает производитель препарата со ссылкой на результаты исследования Оксфордского университета.

В ходе исследования изучалась способность моноклональных антител в крови выздоровевших и вакцинированных людей нейтрализовать эти два варианты вируса.

Таким образом, аналогичные уровни защиты могут быть достигнуты и в реальных условиях.

Эти результаты основаны на недавнем анализе, проведенном Службой общественного здравоохранения Англии (PHE), который показал, что две дозы вакцины AstraZeneca и Pfizer эффективны против штамма Дельта на более чем 90%.

Истчоник: AstraZeneca