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Факты / Lifestyle / Здоровье
Валентина Летяк |

Вакцина AstraZeneca эффективна против двух индийских штаммов – исследование

вакцина AstraZeneca

Вакцина от коронавируса AstraZeneca эффективна против двух индийских штаммов – Дельта и Каппа. Об этом сообщает производитель препарата со ссылкой на результаты исследования Оксфордского университета.

В ходе исследования изучалась способность моноклональных антител в крови выздоровевших и вакцинированных людей нейтрализовать эти два варианты вируса.

Таким образом, аналогичные уровни защиты могут быть достигнуты и в реальных условиях.

Эти результаты основаны на недавнем анализе, проведенном Службой общественного здравоохранения Англии (PHE), который показал, что две дозы вакцины AstraZeneca и Pfizer эффективны против штамма Дельта на более чем 90%.

Истчоник: AstraZeneca

Фото: Depositphotos

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