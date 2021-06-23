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Факты / Lifestyle / Здоровье
Лариса Божко |

Жирные кислоты Омега-3 эффективны при лечении депрессии — ученые

омега-3

Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты содержатся в жирной рыбе. Исследователи Центра биомедицинских исследований Модсли изучили влияние высоких доз Омега-3 на нейроны, чтобы выяснить, как они уменьшают воспаление и депрессию.

Этот новый подход позволил выяснить важный молекулярный механизм, который может помочь в разработке потенциально новых методов лечения с использованием Омега-3 жирных кислот для пациентов с депрессией.

— Сочетание лабораторных и клинических исследований дало захватывающее новое понимание того, как Омега-3 жирные кислоты оказывают противовоспалительное действие, улучшают состояние при депрессии, — сказал Алессандро Борсини, старший докторант-нейролог из Лондонского университета Модсли BRC. — Мы уже знали, что Омега-3 может вызвать антидепрессантное и противовоспалительное действие. Но без понимания того, как это происходит в мозгу человека, трудно было разработать методы лечения.

Исследования позволили понять молекулярные механизмы, участвующие в этих отношениях, и могут помочь в разработке новых методов лечения.

Исследования показали, что у людей с большим депрессивным расстройством уровень воспаления в организме выше, чем у тех, у кого нет этого заболевания. Применение больших доз Омега-3 дало понимание, что на это можно повлиять.

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Большие дозы Омега-3, которые использовались в этом исследовании, являются концентрациями, которых, скорее всего, невозможно достичь с помощью диетического потребления жирной рыбы — богатого источника Омега-3. Нужны еще и терапевтические добавки.

Несмотря на то, что антидепрессанты играют важную роль в лечении депрессии и тревоги, с началом пандемии наблюдается невиданный ранее рост их использования. Причем в высоких дозах. Но что может произойти, когда придет время прекратить лечение? Об этом читайте в материале Факты ICTV.

Источник: MedicalXpress

Фото: Pixabay

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