Из-за стремительного распространения индийского штамма коронавируса (Дельта) в мире Израиль отложил открытие границ для иностранных туристов до 1 августа.

Исключение сделали только для групповых туров. Чтобы уберечься от индийского штамма, власти страны также усилят контроль за вакцинацией и соблюдением санитарных требований.

В частности, тестирование на коронавирус будут проводить без ограничения расходов бюджета, а вакцинацию распространят на людей старше 12 лет.

— Наша цель — защитить граждан Израиля от варианта Covid-19 Дельта, который бушует в мире. Поэтому мы решили действовать как можно быстрее, даже сейчас, чтобы потом не платить более высокую цену, делая быстрые и ответственные действия, — сообщили в канцелярии главы правительства Израиля Нафтали Беннета.

Израиль планировал открыть границы для иностранных туристов с 1 июля. Въезд хотели разрешить путешественникам, которые сделали полную прививку от коронавируса.

Источник: Правительство Израиля