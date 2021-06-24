К концу этого лета индийский штамм коронавируса (Дельта) станет доминирующим в Европейском Союзе. Он составит 90% всех вирусов Covid-19, которые распространяются странами блока.

Об этом заявила директор Европейского центра по профилактике и контролю заболеваемости Андреа Аммон.

— К сожалению, предварительные данные свидетельствуют о том, что он также может заразить людей, которые получили только одну дозу вакцины. Вполне вероятно, что штамм Дельта будет широко циркулировать в течение лета, особенно среди молодых людей, которые не в приоритете вакцинации, — отметила она.

По словам специалиста, это может привести к риску заражения более уязвимых людей и вызвать тяжелое течение заболевания и даже смерть, если они не будут полностью иммунизированы.

Она добавила, что полная вакцинация любыми существующими препаратами от Covid-19 обеспечивает высокую защиту от этого штамма вируса, его осложнений и последствий. Однако около 30% людей старше 80 лет и около 40% людей старше 60 лет еще не прошли полный курс вакцинации в Европейском Союзе.

— Все еще слишком много людей подвергаются риску тяжелой инфекции Covid-19. Мы должны защитить их как можно скорее. До тех пор, пока большинство уязвимых людей не будут защищены, мы должны поддерживать циркуляцию штамма Дельта на низком уровне, строго соблюдая меры общественного здравоохранения, — подчеркнула Аммон.

В Украине уже зарегистрировали первые два случая заражения индийским штаммом Covid-19 (Дельта). Его обнаружили у женщины 66 лет и ее 16-летнего ребенка. Они недавно вернулись из Российской Федерации.

Сейчас этот штамм зафиксирован в более 60 странах мира. Индийский вариант демонстрирует большую заразность и тяжесть течения заболевания на фоне низкого эффекта лечения и трудностей диагностики.

Источник: ECDC