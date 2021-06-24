В Украине 23 июня выявили случаи заражения штаммом Дельта. Для того чтобы определить наличие варианта, ученые из Института молекулярной биологии и генетики НАН 18-22 июня провели секвенирование четырех образцов коронавируса.

Их получили от Центра общественного здоровья Минздрава. Еще два образца получили от Национального медицинского университета им. Богомольца.

— В двух образцах ученые обнаружили мутации (в частности, L452R, T478K), которые относится к индийскому (Дельта) штамму. Пациенты, у которых были взяты эти образцы на исследование, вернулись из Российской Федерации. Сейчас они находятся в изоляции в инфекционной больнице Киева, — отметили в Институте.

Секвенирование (определение мутаций коронавируса) ученые провели за три дня. Они отметили, что остальные образцы, которые исследовали, имеют мутации, характерные для британского штамма Альфа.

— Мы упорно отстаиваем мнение о необходимости налаживания системного секвенирования коронавирусов в Украине. Институт молекулярной биологии и генетики имеет для этого и прибор нового поколения (секвенатор), и профессионалов, которые проанализируют полученные данные и опыт секвенирования, — отмечают ученые.

По их словам, сейчас важно быстро получать результаты исследований, чтобы вовремя предотвращать распространение вируса. Последние исследования ученые ИМБГ провели за 3-4 дня, тогда как результаты образцов, которые ранее ЦОЗ Украины направлял в европейские лаборатории ВОЗ, из-за загруженности этих лабораторий поступали через 1-1,5 месяца.

Специалисты отметили, что штамм Дельта в 1,6 раза заразнее, чем вариант Альфа, в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации и в 1,45 раза чаще — к реанимации.

Индийский штамм коронавируса доминирует в Великобритании. Также значительное количество больных в России. Сейчас этот вариант зафиксировали уже в 92 странах.

В Европейском центре по профилактике и контролю заболеваемости считают, что штамм Дельта к концу лета станет доминантным в Европе. Он составит 90% всех вирусов Covid-19, которые распространяются странами блока.

Источник: Институт молекулярной биологии и генетики НАН