Один из производителей вакцины против коронавируса, американская компания Moderna изменила название своего препарата.

По информации Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА), теперь вещество, разработанное предприятиями Moderna, будет называться Spikevax.

До этого препарат носил непосредственное название компании — Moderna.

Причины изменения названия своей вакцины разработчики не называют.

Вакцина против коронавируса Moderna была одним из первых веществ, которое утвердили для использования в США, Канаде, Европе, Японии.

Препарат демонстрировал более 90% эффективности в борьбе с вирусом. Сначала им делали уколы людям, которые находятся в группе риска, медикам и пенсионерам.

При этом вакцину не рекомендовали для иммунизации детей и беременных. Однако с мая 2021 года начали появляться сообщения, что компания подала заявки в регуляторы стран для получения разрешения на вакцинацию не только молодежи, но и подростков.

С начала использования вещества не было информации о тяжелых последствиях после вакцинации.

Источник: ЕМА