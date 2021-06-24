Киев по состоянию на утро четверга, 24 июня 2021 года, остается лидером по количеству подтвержденных случаев коронавируса. За сутки болезнь выявили у 223 жителей города.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: