В Украине введут неонатальный скрининг, то есть диагностику болезней у детей. Его будут делать, чтобы проверить всех новорожденных в Украине на наличие генетических заболеваний.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время пресс-конференции на форуме Украина 30. Здоровая Украина. По его словам, перечень заболеваний, на которые будут проверять новорожденных, расширят с четырех до 21.

— Мы будем двигаться к тому, чтобы вовремя выявлять генетические и орфанные болезни, формируем реестр этих заболеваний и сделаем все возможное для того, чтобы государство обеспечило медикаментозную коррекцию этих недугов на первых этапах жизни, а также позволила жить полноценно нашим детям, — отметил он.

Министр также добавил, что в стране введут семейный скрининг. То есть пары, планирующие рождение ребенка, смогут пройти скрининговые исследования и оценить риски возникновения генетически обусловленных заболеваний у своих детей.

Он добавил, что в стратегии человеческого развития, которая утверждена указом президента в июне этого года, отдельный блок посвящен здоровому детству. В Украине необходимо пересмотреть детскую смертность, качество оказания помощи с начала рождения, а также в период беременности.

В Украине уровень рождаемости за последние 10 лет упал на 40%. Если ситуация не улучшится, то к 2050 году украинцев может уменьшиться на шесть миллионов. Главное следствие низкой рождаемости — нехватка рабочей силы в будущем. А учитывая еще и старение населения, это означает непомерную налоговую нагрузку на людей трудоспособного возраста.

Источник: Всеукраинский Форум Украина 30