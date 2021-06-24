Украинцам нужно менять свои пищевые привычки, чтобы сохранить здоровье. Речь идет об уменьшении количества соли в ежедневном рационе.

Об этом во время форума Украина 30. Здоровая Украина сообщил глава Минздрава Украины Виктор Ляшко.

— Мы едим очень пересоленную пищу. Украинские традиции предусматривают соленые огурцы, помидоры. Когда мы говорим, что суточная норма потребления соли 5 г в сутки, часто это никто не отслеживает. Когда мы исследовали, сколько украинцы едят соли, мы вышли на 13 г в сутки. Это средний показатель в стране. Есть семьи, где этот показатель выше, есть те, кто придерживается рекомендаций ВОЗ, — отметил Виктор Ляшко.

Соль попадает в организм человека не только в чистом виде, а также с блюдами, готовыми продуктами, например, хлеб, соусы, консервы.

— Когда мы говорим о соли, это не только соль в чистом виде. Мы часто используем соусы, которые содержат много соли. Это, опять же, оказывает негативное влияние на здоровье человека, — добавил министр.

В то же время чрезмерное потребление соли повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

— Если мы посмотрим антирейтинг заболеваемости, то возглавляют его сердечно-сосудистые заболевания. Например, гипертоническая болезнь — следствие нездорового питания, значительного количества соли, низкой активности, — объясняет Виктор Ляшко.

Бороться с этим можно, только меняя пищевые привычки и соблюдая правила здорового питания.

Источник: Всеукраинский форум Украина 30. Здоровая Украина