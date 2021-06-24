Штамм коронавируса Дельта приводит к более тяжелому течению болезни, чем обычный Covid-19. Однако люди, которые полностью вакцинировались, защищены от его осложнений.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в комментарии одному из каналов. По его словам, у 93% людей, которые полностью вакцинировались, вирус не способен уклоняться от иммунного ответа.

— Течение более тяжелое. Все профилактические меры работают. У нас продолжается адаптивный карантин, чтобы предотвратить активное распространение вируса. Тест-системы работают и выявляют этот штамм, — отметил министр.

Он добавил, чтобы точно узнать, индийский это штамм, южноафриканский или британский, образцы отправляют на секвенирование, которое четко раскладывает геном вируса.

Кроме того, Ляшко рассказал, что сейчас не существует терапии, которая убивает коронавирус. Есть симптоматическое лечение и определенные препараты, которые сегодня еще проходят клинические испытания.

— Препарат не изобретен, есть определенные продвижения. Я думаю, где-то месяц-другой и что-то будет. Вакцины работают. Вакцинированные люди защищены, — подытожил глава Минздрава.

23 июня в Украине обнаружили два случая заражения штаммом коронавируса Дельта. Его зафиксировали у женщины 66 лет и ее 16-летнего ребенка. Они недавно вернулись из Российской Федерации.

Фото: КГГА