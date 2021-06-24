Недавнее исследование ученых Университета Ватерлоо в Канаде показало, что консервативные люди, которые склонны к скуке и унынию, с большей вероятностью нарушат правила ношения масок и социальной дистанции в связи с Covid-19.

Ученые расценивают состояние скуки как подспудное стремление человека восстановит ощущение свободы и воли.

— Обмен сообщениями о физическом дистанцировании был бы более успешным, если бы он подчеркивал то, что человек может делать, а не то, что он не может, — отмечает старший автор исследования психолог Джеймс Данкерт.

В исследовании рассматриваются два типа скуки. Просто скука порождается личностью, склонной к подобным ощущениям. Государственная скука — это сиюминутная реакция на конкретные внешние обстоятельства. Хотя это продукты разных стимулов – эмоциональные состояния человека как реакция на ситуативные факторы — оба приводят к желанию убежать с помощью действия, а точнее, повторного утверждения свободы воли.

Государственная скука возникает из-за однообразия или ощущения бессмысленности того, что мы делаем.

Авторы исследования утверждают, что скука служит цели саморегулирования, побуждая нас исправить неудовлетворительную ситуацию, побуждая к каким-либо действиям.

Источник: MedicalNewsToday