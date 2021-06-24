Впервые с начала вакцинации Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на своем сайте в обновленных рекомендациях сообщила, что от коронавируса можно вакцинировать детей. Хотя они, как сообщается, и не относятся к группе с высоким риском возникновения тяжелой формы заболевания.

ВОЗ отметила, что вакцинация детей не такая срочная, как иммунизация пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и медицинских работников.

— Необходимы дополнительные доказательства использования различных вакцин против Covid-19 у детей, чтобы дать общие рекомендации по вакцинации детей от Covid-19, — говорится в заявлении.

Ранее Швейцарский регулятор тоже позволил вакцинацию от коронавируса для детей от 12 до 15 лет.

Также иммунизацию детей начали в Эстонии.

Уже этим летом индийский штамм Дельта может спровоцировать в Украине серьезный всплеск заболеваемости. Об этом сообщила эпидемиолог Наталья Виноград. Эпидемиолог отметила, что тяжелые формы болезни возникают в 2,6 раза чаще, чем раньше. Необходимость в реанимационных мероприятиях выше в 1,6 раза. И при этом Дельта больше поражает детей, чем исходный вариант вируса. По ее словам, Дельта более заразен и опасен, поскольку демонстрирует достаточно высокие показатели летальных случаев. Чтобы максимально обезопасить себя от опасного индийского штамма Дельта, Украина наращивает темпы Covid-вакцинации.