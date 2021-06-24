Первая помощь при ожогах должна быть правильной и своевременной, чтобы избежать проблем со здоровьем в будущем. При этом стоит при любом, даже самом небольшом ожоге обращаться к врачу.

Об этом Фактам ICTV рассказала медсестра ожогового отделения Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи №4 им. проф. А. И. Мещанинова Любовь Жебко.

Первая помощь при ожогах кипятком

— При ожоге кипятком важно прекратить контакт с жидкостью. Дальше нужно охладить рану, держать около 15 минут, а то и больше под проточной водой. Если нет возможности, поливать рану. Пострадавшему дать много питья, при необходимости — обезболивающее. Затем вызвать скорую, — отметила Любовь Жебко.

По ее словам, не стоит игнорировать соблюдение питьевого режима. Ведь во время ожогов повреждается кожный покров, нарушается водный баланс.

Первая помощь при контактном ожоге

При ожоге, который вызвало прикосновение к горячей поверхности или огню, помощь пострадавшему аналогична. Если рана вызывает сильные болезненные ощущения, можно выпить обезболивающее, например, Анальгин или Нурофен.

Чего нельзя делать при ожоге

Ни в коем случае нельзя мазать рану жиром.

— Это не позволяет коже дышать и может спровоцировать гнойные процессы, — объясняет Любовь Жебко.

Лечение ожогов

По словам медсестры, лечение будет зависеть от площади ожога.

— Важен процент обожженной кожи и глубина раны. Чаще всего это или наложение мази Левомеколь, или использование повязки с Хлоргексидином, — дополняет специалист.

Медсестра настаивает на том, что обращение к врачу важно при любом подобном случае.

— В принципе, при любом ожоге лучше обратиться к врачу. Ведь может быть 1% обожженной кожи, но очень глубокая рана, задеты вены, сосуды, сухожилья, — подводит итог медсестра.

А это, по ее словам, грозит осложнениями.