Карантин в Украине и мире — главные новости о коронавирусе за 24 июня 2021

В мире по состоянию на 24 июня подтвердилось 180,4 млн случаев Covid-19, а за сутки – 430 тыс. Наибольшее количество новых случаев Covid-19 в мире зафиксировали за сутки в Бразилии (114 тыс.), Индии (54 тыс.), Колумбии (29 тыс.), Аргентине (27 тыс.) и России (17 тыс.).

В то же время в Украине заболеваемость коронавирусом остается под контролем, хотя количество случаев за сутки увеличилось. По уровню распространения вируса Украина заняла 80 место в мире, а по смертности — 2-е в Европе.

Первая смерть от штамма Дельта плюс и вакцинация детей: Covid-новости 24 июня / 2 фотографии

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 24 июня зафиксировали 937 случаев коронавируса. Поборол болезнь 2 471 украинец, а от осложнений, которые вызвал вирус, умерло 58 человек. А в столице впервые за почти год не зафиксировали ни одной смерти от этой болезни.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (59), Харьковской (57) и Донецкой (51) областях.

Украина остается в зеленой зоне эпидемической опасности. Снижение показателей заболеваемости Covid-19 в Украине на фоне высокого уровня выявления новых случаев болезни свидетельствует об эффективном контроле за распространением заболевания.

СНБО разработало специальные рекомендации для граждан и государственных учреждений по противодействию распространению штамма коронавируса Дельта. Ведь 23 июня в Украине обнаружили индийский штамм.

Коронавирус в мире

Израиль отсрочил открытие границ для иностранных туристов до 1 августа. Это связано с активным распространением штамма Дельта в мире.

В Польше зафиксировано уже 96 случаев заражения Covid-штаммом Дельта. Специалисты Главной санитарной инспекции (GIS) страны утверждают, что никто из зараженных не ездил за границу и не контактировал с теми, кто вернулся из-за границы.

Великобритания третий день подряд фиксирует самое высокое февраля число новых случаев Covid-19. За сутки в стране выявили 16 703 больных.

В Лиссабоне, столице Португалии, ужесточают карантин и правила въезда и выезда в выходные дни. Чтобы посетить страну человек должен иметь Covid-сертификат или отрицательный результат теста на коронавирус.

От нового штамма коронавирус Дельта плюс впервые умер человек в индийском штате Мадхья-Прадеш. Сейчас в штате обнаружили пять случаев болезни.

ВОЗ впервые заявила, что детей можно вакцинировать от коронавируса. Но они не входят в группу с высоким риском перенести заболевание в тяжелой форме.

Европейский центр по профилактике и контролю заболеваемости прогнозирует, что к концу этого лета индийский штамм коронавируса (Дельта) станет доминирующим в Европейском Союзе. Он составит 90% всех вирусов Covid-19, которые распространяются странами блока.