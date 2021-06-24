В Украине разработали рекомендации для граждан и государственных учреждений по противодействию распространению коронавирус штамма Дельта, который впервые обнаружили в Индии.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Рекомендации разработал Совет безопасности и обороны Украины. Это связано с тем, что 23 июня в стране зафиксировали два случая заражения штаммом Дельта.

Во время совещания в тот же день в СНБО обсудили меры борьбы с распространением индийского штамма в Украине, которые после утверждения отправят на рассмотрение правительства.

Рекомендации для населения:

люди, которые приезжают в Украину из Российской Федерации, Беларуси, Великобритании и Португалии, должны сделать ПЦР-тест (за 48 часов);

иметь ПЦР-тест на пунктах пропуска оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма;

применять средства индивидуальной защиты;

вакцинироваться от Covid-19.

Производители вакцин AstraZeneca и Pfizer подтвердили эффективность своей продукции в отношении заболевания индийским штаммом. Вакцина CoronoVac предварительно также эффективна с этим штаммом.

Рекомендации СНБО для государственных учреждений:

усилить качественное отслеживание контактов с инфицированными людьми;

усилить лабораторную составляющую для обнаружения штамма Дельта;

усовершенствовать нынешние протоколы лечения;

максимально иммунизировать персонал учреждений здравоохранения;

ускорить темпы вакцинации и обеспечить ее доступность.

Министр охраны здоровья Виктор Ляшко сообщил, что люди, которые вакцинировались от коронавируса, защищены от осложнений штамма Дельта. По его словам, у 93% людей, которые получили прививки, вирус не способен уклоняться от иммунного ответа.