Исследование американских ученых показало, что употребление шоколада в течение короткого промежутка времени утром может помочь организму сжечь жир и снизить уровень сахара в крови.

На первый взгляд совет есть шоколад звучит как идеальный рецепт для увеличения веса. Но результаты научного эксперимента свидетельствуют об обратном.

— Наши результаты подчеркивают, что не только то, что мы едим, но и когда мы едим, может влиять на физиологические механизмы, участвующие в регуляции веса тела, — отметил нейробиолог Фрэнк А.Дж.Шеер.

Ученые провели рандомизированное контролируемое перекрестное исследование с участием 19 женщин в постменопаузе, которые потребляли 100 г шоколада утром, в течение часа после пробуждения, или ночью, в течение часа перед сном. Затем они сравнили изменения в весе и другие показатели с теми участниками, которые отказались от лакомства.

Исследователи сообщают, что в итоге выяснилось, что, во-первых, утреннее или ночное употребление шоколада не привело к увеличению веса. Во-вторых, употребление шоколада утром или вечером может благотворно повлиять на голод и аппетит, состав микробиоты, сон и многое другое. В-третьих, шоколад в утренние часы может помочь сжечь жир и снизить уровень глюкозы в крови. И, наконец, в-четвертых, вечерний/ночной шоколад изменил метаболизм на следующее утро после отдыха и физических упражнений.

Результаты показывают, что шоколад снижает потребление энергии ad libitum, что согласуется с наблюдаемым снижением голода, аппетита и тяги к сладкому, показанным в предыдущих исследованиях, отмечают исследователи.

Сердечное лакомство

Данное исследование в определенном смысле перекликается с результатами научной работы других американских ученых, которые доказали, что употребление шоколада хотя бы раз в неделю связано со снижением риска сердечных заболеваний.

— Наше исследование показывает, что шоколад помогает поддерживать здоровье кровеносных сосудов сердца, — отметил автор исследования доктор Чаякрит Криттанавонг.

Исследователи провели комбинированный анализ исследований за последние пять десятилетий, изучающих связь между потреблением шоколада и ишемической болезнью сердца (закупорка коронарных артерий). Анализ включал шесть исследований с более 300 тыс участниками, которые сообщили о своем потреблении шоколада.

Выяснилось, что употребление шоколада более одного раза в неделю было связано с 8% снижением риска ишемической болезни сердца.

По мнению ученых, шоколад содержит полезные для сердца питательные вещества, такие как флавоноиды, метилксантины, полифенолы и стеариновую кислоту, которые могут уменьшить воспаление и повысить уровень хорошего холестерина (липопротеинов высокой плотности или холестерина ЛПВП).