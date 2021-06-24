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Факты / Lifestyle / Здоровье
Лариса Божко |

Шелковица: топ-10 полезных свойств и правила употребления

шелковица

Наступил сезон шелковицы. Поскольку ее ягоды на дереве созревают постепенно, лакомиться ими можно в течение целого месяца. За это время можно существенно улучшить свое здоровье.

А чтобы от употребления вкусных ягод была только польза, врач-диетолог Борис Скачко  дал Фактам ICTV несколько советов.

Чем полезна шелковица

  1. Плоды шелковицы содержат рекордное количество калия, поэтому ее рекомендуют употреблять людям с болезнями сердечно-сосудистой системы и тем, у кого недостаток этого элемента вследствие приема мочегонных препаратов.
  2. Большое количество витаминов Е, А, К, С обуславливает ее омолаживающие свойства.
  3. Ягоды шелковицы полезны при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Не достигшие спелости – снимают изжогу, а спелые выводят токсины при пищевом отравлении.
  4. Перезрелые ягоды – отличное слабительное и мочегонное средство. Мочегонные свойства делают шелковицу незаменимой при нарушении работы почек.
  5. Отвары и настои ягод помогут при простуде снизить температуру, снять приступ кашля. При ангине – полечат горло.
  6. Ягоды шелковицы рекомендуют в качестве общеукрепляющего средства в послеоперационный период или после тяжелой болезни. Можно ежедневно употреблять шелковицу тем, кто занят тяжелым физическим трудом, или после напряженного рабочего дня работникам офисов.
  7. Благодаря витаминам группы В, шелковица успокаивает нервы и нормализует сон.
  8. В шелковице много железа, она поднимает гемоглобин при анемии.
  9. Ягоды содержат много сахаров, но при этом низкокалорийны – в 100 г ягод 43 ккал. Их можно употреблять при избыточном весе и во время программы снижения веса.
  10. Шелковица содержит много антиоксидантов, поэтому и выводит токсины из крови. Это свойство делает ее незаменимой для жителей мегаполиса.
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Правила употребления шелковицы

  • Клетчатка шелковицы очень нежная, но из-за грубых семян не стоит есть ягоды целиком. Лучше выдавить из них сок.
  • Шелковицу лучше всего употреблять на десерт и не смешивать с другими ягодами. Это может вызвать брожение.
  • Поскольку ягоды вбирают в себя токсины, то не стоит собирать их у дорог, возле свалок и промышленных предприятий, а также в черте города.
  • Порция ягод на один прием не должна быть больше 100-150 г. Большее количество может сильно послабить кишечник и вызвать диарею.
  • Из-за сладости ягод черной  шелковицы ее лучше не включать в рацион диабетиков, а вот белую шелковицу можно.

Наряду с шелковицей вовсю плодоносит клубника. О том, как можно заготовить свежую клубнику на зиму, читайте здесь.

Фото: Depositphotos

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