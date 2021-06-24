Наступил сезон шелковицы. Поскольку ее ягоды на дереве созревают постепенно, лакомиться ими можно в течение целого месяца. За это время можно существенно улучшить свое здоровье.

А чтобы от употребления вкусных ягод была только польза, врач-диетолог Борис Скачко дал Фактам ICTV несколько советов.

Чем полезна шелковица

Плоды шелковицы содержат рекордное количество калия, поэтому ее рекомендуют употреблять людям с болезнями сердечно-сосудистой системы и тем, у кого недостаток этого элемента вследствие приема мочегонных препаратов. Большое количество витаминов Е, А, К, С обуславливает ее омолаживающие свойства. Ягоды шелковицы полезны при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Не достигшие спелости – снимают изжогу, а спелые выводят токсины при пищевом отравлении. Перезрелые ягоды – отличное слабительное и мочегонное средство. Мочегонные свойства делают шелковицу незаменимой при нарушении работы почек. Отвары и настои ягод помогут при простуде снизить температуру, снять приступ кашля. При ангине – полечат горло. Ягоды шелковицы рекомендуют в качестве общеукрепляющего средства в послеоперационный период или после тяжелой болезни. Можно ежедневно употреблять шелковицу тем, кто занят тяжелым физическим трудом, или после напряженного рабочего дня работникам офисов. Благодаря витаминам группы В, шелковица успокаивает нервы и нормализует сон. В шелковице много железа, она поднимает гемоглобин при анемии. Ягоды содержат много сахаров, но при этом низкокалорийны – в 100 г ягод 43 ккал. Их можно употреблять при избыточном весе и во время программы снижения веса. Шелковица содержит много антиоксидантов, поэтому и выводит токсины из крови. Это свойство делает ее незаменимой для жителей мегаполиса.

Правила употребления шелковицы

Клетчатка шелковицы очень нежная, но из-за грубых семян не стоит есть ягоды целиком. Лучше выдавить из них сок.

Шелковицу лучше всего употреблять на десерт и не смешивать с другими ягодами. Это может вызвать брожение.

Поскольку ягоды вбирают в себя токсины, то не стоит собирать их у дорог, возле свалок и промышленных предприятий, а также в черте города.

Порция ягод на один прием не должна быть больше 100-150 г. Большее количество может сильно послабить кишечник и вызвать диарею.

Из-за сладости ягод черной шелковицы ее лучше не включать в рацион диабетиков, а вот белую шелковицу можно.

Наряду с шелковицей вовсю плодоносит клубника. О том, как можно заготовить свежую клубнику на зиму, читайте здесь.