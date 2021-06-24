У человечества уже есть все необходимые инструменты, которые позволяют избегать смертей от коронавируса. Речь идет о вакцинах против вируса, которые доказали свою эффективность в борьбе с вирусом.

Об этом заявила директор Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, доктор Рошель Валенски.

— Вакцины против Covid-19 доступны для всех в возрасте от 12 лет и старше. Они почти на 100% эффективны против тяжелых заболеваний и смерти — это означает, что почти каждая смерть из-за Covid-19 особенно трагична, потому что почти каждая смерть, особенно среди взрослых, из-за Covid-19 на данном этапе полностью предотвратима, — отметила Рошель Валенски.

По ее словам, ситуацию могут усугублять новые штаммы коронавируса, в частности индийский или Дельта, который привел к вспышке заболеваемости и массовым смертям от вируса в Индии весной 2021 года.

Если на планете будет активно проходить процесс вакцинации, новые смерти можно предотвратить.

Однако в Украине ситуация не настолько позитивная. Ученые опасаются нового штамма Дельта из-за низких уровня вакцинации среди населения.

В связи с этим распространение индийского штамма коронавируса может привести к новой вспышке и росту количества смертей.