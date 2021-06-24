Снижение показателей заболеваемости Covid-19 в Украине на фоне высокого уровня обнаружения новых случаев болезни свидетельствует об эффективном контроле за распространением заболевания. Такой вывод озвучили эксперты Киевской школы экономики (KSE) в ходе онлайн-презентации анализа ситуации с распространением Covid-19.

— Уровень заболеваемости в Украине стремительно падает, вместе с этим, что очень позитивно, падает и коэффициент выявления, который сейчас составляет немногим более 2%, — отметил руководитель центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко. Читайте В Киеве за сутки не зафиксировали ни одного летального случая от Covid-19

По его словам, это в своем роде уникальный показатель для Украины за весь период пандемии.

— Главное, чтобы этот процент не увеличивался в случае, если потенциально будет рост заболеваемости в Украине. Коэффициент выявления позволяет держать ситуацию под контролем, — сказал Юрий Ганиченко.

По мнению эксперта, это очень важно понимать в связи с приходом в Украину Covid-штамма Дельта. Этот факт вовсе не означает, что обязательно последует вспышка, но показывает необходимость более жесткого контроля в плане аналитики и внешнего мониторинга.