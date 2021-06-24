Первый случай заражения индийским штаммом Дельта в Польше обнаружили в начале мая 2021 года. Носителем вируса-мутанта стал дипломат, которого эвакуировали с территории Индии.

На сегодня, 24 июня, в Польше зафиксировано уже 96 случаев заражения Covid-штаммом Дельта, сообщил заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска.

При этом, как информировали общественность специалисты Главной санитарной инспекции (GIS) страны, никто из зараженных не ездил за границу и не контактировал с теми, кто вернулся из-за рубежа.

— Сегодня мы говорим о Дельта-мутации из Индии так же, как вчера говорили о Гамма-мутации из Бразилии и Бета-мутации из Южной Африки. Не дай Бог, появится польская мутация, обозначенная другой буквой греческого алфавита, — отметил представитель Главной санитарной инспекции Кшиштоф Сачка.

Учитывая общее количество заболевших Covid-штаммом Дельта, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) предупредил об очередной волне пандемии Covid-19.

Согласно прогнозу этого ведомства, Covid-штамм Дельта составит 70% новых заражений в ЕС в начале августа, и 90% — к концу того же месяца.

Источник: Оnet