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Вікторія Яснопольська |

В Индии зафиксирован первый летальный случай от штамма Дельта плюс

индия

В индийском штате Мадхья-Прадеш зарегистрирован первый летальный случай вследствие заражения новым Covid-штаммом Дельта плюс. Умерший человек не был вакцинирован. Об этом сообщает The Indian Express.

— Сейчас в штате выявлено пять случаев варианта Дельта плюс, из них один пациент умер. Государство разрабатывает план выхода из ситуации, — сказал министр штата Вишвас Саранг.

Стало известно, что четверо остальных заразившихся выздоровели. Все они до заражения прошли полный курс вакцинации.

Власти Индии пока не дают прогнозов относительно степени опасности новой мутации. Уточняя при этом, что, согласно предварительным исследованиям, штамм Дельта плюс активнее проникает в клетки легких и демонстрирует устойчивость к моноклониальной терапии.

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Как стало известно, штамм Дельта плюс зафиксирован в девяти странах — США, Великобритании, Португалии, Швейцарии, Японии, Польши, Непале, России и Китае. В то время, как его родитель Covid-штамм Дельта распространился на территории более 90 стран.

Источник: TheIndianExpress

Фото: Depositphotos

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