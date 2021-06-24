Украинская телеведущая Маша Ефросинина объявила о запуске сервиса психологической помощи пострадавшим от насилия.

Совместно с Институтом когнитивного моделирования (ИКМ) она создала специальный сервис, где пострадавшие от домашней тирании смогут получить бесплатную психологическую помощь.

Более года назад ИКМ основал онлайн-платформу Розкажи мені, куда можно было обратиться за консультацией психолога в случае, если после перенесенного коронавируса появились тревожные симптомы.

Однако пандемия понемногу отступает, поэтому создатели платформы решили уделить больше внимания второй по распространенности проблеме в Украине — домашний тирании.

Отныне на Розкажи мені будет доступна специальная страница Мені здається, посвященная исключительно этой проблеме.

— Мы создали страницу, посвященную исключительно проблеме домашнего насилия. Там собраны контакты структур, где можно получить помощь, а также около 30 психологов, специализирующихся именно на этой проблеме, — рассказала Маша Ефросинина.

Все специалисты прошли дополнительный курс лекций от психотерапевта Спартака Субботы, чтобы еще больше понимать, как работать с последствиями домашнего насилия.

Основатель ИКМ Виктор Березенко отметил, что за время существования платформы Розкажи мені было проведено более 20 тис часов бесплатных консультаций.

— Запуск специальной страницы Мені здається поможет еще большему количеству людей открыться и откровенно рассказать свою историю насилия, тем самым сделав первый шаг к исцелению. Мы надеемся, что сможем таким образом помочь вылечиться тем, кто пострадал от тирании, вырваться из замкнутого круга тем, кто страдает сейчас.

И, конечно же, главная цель кампании – изменить страшную статистику. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы в следующем году пострадавших украинцев было гораздо меньше, чем 1,8 млн, — добавил он.

Записаться на бесплатную онлайн-консультацию можно ЗДЕСЬ, рассказать свою историю анонимно – ЗДЕСЬ.

Также Институт когнитивного моделирования в рамках кампании основал Viber-канал Stop Abuse Ukraine, где можно прочитать советы по противодействию домашней тирании, информацию о новых законах и вдохновляющие истории тех, кто вырвался из круга насилия.