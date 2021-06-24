Врачи Бразилии сообщают о быстром росте лекарственно-устойчивого Candida auris, потенциально смертельной грибковой инфекции, в больнице, где проходят лечение пациенты с Covid-19.

Случаи лекарственно-устойчивого грибка участились и в США как раз во время Covid-пандемии.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщают, что эти вспышки могут быть связаны с изменениями в практике инфекционного контроля, включая ограниченную доступность перчаток и халатов или повторное использование этих предметов.

Что касается Бразилии, то эта страна находится в состоянии повышенной готовности к новой грибковой инфекции с 2016 года, когда в Венесуэле была зарегистрирована первая вспышка в Северной и Южной Америке. Вскоре последовали вспышки в Колумбии, Панаме, Чили и США.

— Этот вид быстро становится устойчивым ко многим лекарствам и не очень чувствителен к дезинфицирующим средствам, используемым в больницах и клиниках, — говорит доктор Коломбо из Университета Сан-Паулу.

Со своими коллегами он проанализировал образцы из первых двух случаев. Оба произошли в отделении интенсивной терапии Covid-19 больницы в Сальвадоре на северо-востоке Бразилии.

В больнице зарегистрировано еще девять случаев заражения или бессимптомной колонизации грибком.

О других случаях заболевания в Бразилии не сообщалось, но доктор Коломбо считает, что есть основания для беспокойства.

Он полагает, что Candida auris может сохраняться в больницах, где он колонизирует медицинских работников и в конечном итоге заражает пациентов с тяжелой формой Covid-19 и других пациентов, находящихся в критическом состоянии в течение длительного периода.

Источник: MedicalNewsToday