Употребление каннабиса и склонность к суициду: ученые заявляют о связи

Американские ученые установили, что употребление каннабиса может провоцировать появление у молодых людей мыслей о самоубийстве.

Согласно данным Национального института здравоохранения США, злоупотребление марихуаной среди молодежи с расстройствами настроения связано с мыслями, планами и даже попытками суицида.

— Хотя мы не можем установить, что употребление каннабиса вызвало рост суицидальности, который мы наблюдали в этом исследовании, эти ассоциации требуют дальнейшего изучения, — сказала директор Национального института по борьбе со злоупотреблением наркотиками США, доктор Нора Волков.

Специалисты изучили данные более 281 тыс. людей от 18 до 34 лет.

Граждане отвечали на вопросы об употреблении каннабиса и расстройствах, серьезных депрессивных эпизодах и суицидальности, включая суицидальные мысли, планы или попытки.

При этом ученые отмечают, что частота появления мыслей зависит от того, как часто употребляется каннабис.

— Даже участники, которые сказали, что они не употребляли каннабис каждый день, имели больше шансов появления суицидальных мыслей, планирования или попыток совершить самоубийство, чем те, кто вообще не употреблял наркотик, — обнаружили исследователи.

В то же время в Украине хотят легализировать применение каннабиса в медицинских целях. В июне 2021 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, однако у этой инициативы много противников.

Источник: CNN, JAMA Network Open