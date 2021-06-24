Коронавирус не перестает удивлять. Индийский штамм Дельта, который был обнаружен еще в октябре прошлого года в Индии, продолжает свое турне по Европе. 23 июня он был зарегистрирован уже и в Украине. Однако динамика прироста заболеваемости в разных странах разная. И зависит она от уровня коллективного иммунитета, охвата населения вакцинами, скорости введения антиковидных мер и их достаточности.

Турция. В апреле Дельта возникает в Турции, где в связи с повышением заболеваемости объявляют локдаун до 1 июня.

Великобритания. Страну, в которой вакцинировано до 60% взрослого населения, накрыло волной заболеваемости. Уже 99% случаев – это заражение индийским штаммом, в связи с чем власти объявили, что запланированное ослабление карантинных мер придется отложить до 19 июля. Достаточно быстро штамм Дельта стал доминирующим в туманном Альбионе.

Польша. Поляки, проживающие в Англии, часто приезжают на родину. Поэтому власти Польши приняли решение ввести обязательный семидневный карантин для въезжающих в страну из Великобритании из-за распространения там индийского штамма коронавируса, если они не покажут негативный тест на коронавирус. Это не касается вакцинированных людей.

Эксперт Высшего медицинского совета по Covid-19, доктор Павел Гжешовский считает, что необходимо жестко защитить границы, тестировать пациентов и ускорить вакцинацию. Также нужно готовиться к следующей новой волне.

Однако по данным последних опросов видно, что эта мутация циркулирует в польском обществе некоторое время даже среди тех, кто никуда не выезжал и не контактировал с приезжими из Великобритании. Отмечается также, что скорость распространения Дельта в Польше ниже, чем в других странах. Штамм Дельта обнаружен в основном у тех, кто не вакцинирован.

Глава Управления лекарственных средств, изделий медицинского назначения и биоцидов доктор Гжегож Чессак, ссылаясь на исследования, утверждает, что вакцина Pfizer на 96% предотвращает госпитализацию, а AstraZeneca — на 92 %.

Словакия. В стране выявили первый случай штамма Дельта у человека, который приехал из России. Пациент не имел никаких контактов, поэтому пребывает на карантине и соблюдает все меры предосторожности.

Министр здравоохранения Словакии Владимир Ленгварский подтвердил эту информацию. По его словам, повышенной опасности от одного зараженного человека пока нет.

Беларусь. Мутацию вируса SARS-CoV-2 выявили в 10 исследованных образцах в Минске. В других регионах страны циркуляция пока не установлена. Covid-штамм зарегистрирован в Минске. Теперь специалисты Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии Минздрава проводят постоянный молекулярно-генетический скрининг вариантов вируса SARs-CoV-2.

— Данная работа ведется с целью слежения и контроля за появлением новых вариантов, циркулирующих в стране. Особенное внимание уделяется выявлению геновариантов, вызывающих беспокойство ВОЗ, — добавили в министерстве.

Власти Беларуси подчеркнули, что активная вакцинация поможет гражданам перенести индийский вариант Covid-19 “более спокойно”.

Венгрия. В Венгрии штамм Дельта повел себя странно. По сравнению с другими странами мира, наличие Дельта-варианта в Венгрии в настоящее время очень низкое, несмотря на то, что в других местах он вызвал резкий скачок заболеваемости. Здесь первые пять мутантов из Индии были обнаружены в мае.

За месяц количество инфицированных увеличилось на самую малость: сегодня обнаружен 91 новый случай заражения.

Конечно, ситуация может кардинально измениться в любой момент. Не забываем, что проходит чемпионат Европы по футболу, и многие болельщики купили билеты на матчи. Некоторые города продавали только половину билетов. Чтобы не было столпотворения на стадионах.

Болельщиков из других стран осматривает врач, делает ПЦР-тест. В случае положительного результата – карантин.

Многие эпидемиологи считают нынешний чемпионат Европы эпидемиологически опасным. Тем не менее, принято решение проводить финальный матч в Лондоне, заполнив только 60 тыс. мест на стадионе из имеющихся 88 тыс.

Во всех странах делают акцент на вакцинации от Covid-19 и призывают граждан делать прививки.

Штамм коронавируса Дельта отличается от других штаммов большей агрессивностью, тяжелым течением болезни и способностью ускользать от антител.

Источник: по материалам Европейских СМИ