Европейское агентство по лекарственным средствам считает, что смешивание различных доз вакцин от коронавируса является вполне безопасным и эффективным для людей.

В агентстве объяснили, что все одобренные вакцины работают одинаково. Они стимулируют иммунный ответ на спаечный белок Covid-19.

Испания и Германия стали одними из первых стран, которые решили предложить вакцину производства Pfizer или Moderna для введения повторной прививки молодым людям, которые уже получили первую дозу вакцины AstraZeneca. Это произошло вследствие опасений стран относительно редких, но серьезных побочных эффектов у этой группы пациентов.

В Великобритании также проводят испытания нескольких комбинаций вакцин против Covid-19. Результаты свидетельствуют о том, что легкие реакции, такие как головная боль и симптомы гриппа, чаще встречаются во время смешения вакцин.

Агентство ожидает результаты этих испытаний, чтобы потом подробнее их рассмотреть.

— Сейчас EMA не в состоянии дать какие-либо окончательные рекомендации по использованию различных вакцин против Covid-19 для двух доз, — отметили в агентстве.

Ученые Саарского университета проверили, безопасно ли и эффективно смешивать вакцины AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и Moderna. Они провели исследование с участием 216 человек.

IgG-антитела в S-белке вируса появились у 215 из 216 человек после иммунизации. Уровень IgG после вакцинации только векторными препаратами был значительно ниже.

По результатам исследования, комбинирование векторных и мРНК вакцин против коронавируса является более эффективным, чем вакцинация одним препаратом.