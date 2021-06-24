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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Живем меньше: какая ситуация с продолжительностью жизни в Украине

Живем меньше: какая ситуация с продолжительностью жизни в Украине

В Украине средняя продолжительность жизни граждан ниже, чем этот показатель на планете.

Об этом во время форума Украина 30. Здоровая Украина рассказала директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины Элла Либанова. В частности, речь идет о 63 годах для мужчин и 73 годах для женщин.

— Мало, это не то слово. На сегодня в Украине средняя продолжительность жизни не только мужчин, а население в целом ниже, чем средняя на земном шаре, включая Африку и другие страны, — отметила Элла Либанова.

Кроме того, в стране доминирует старое население.

— Наша страна относится к государствам с достаточно высоким уровнем старения населения. Согласно прогнозу, до 2025 года доля лиц старше 60 лет в Украине будет составлять 25%, 65 лет и старше — 18%. А до 2030 года — более 26% и 20% соответственно, — рассказал заместитель министра социальной политики Борис Лебедцов.

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Чтобы изменить ситуацию с продолжительностью жизни и старением населения, стоит улучшать стандарты оказания медицинской помощи, а также создавать условия для нормальной жизни украинцев, в частности стоит помогать гражданам при рождении ребенка, менять занятость, заботиться об уязвимых категориях населения, создавать условия для достойного старения.

Источник: Всеукраинский форум Украина 30. Здоровая Украина

Фото: Depositphotos

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